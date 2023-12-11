Менструальные боли у женщины оказались симптомом онкологии

Несколько лет назад у 39-летней британки Луизы Фэй начались сильные менструальные спазмы. Но затем она обнаружила, что иногда испытывает боль вне менструации, отметив, что это уже похоже на острую, постоянную боль, и поэтому решила обратиться к своему терапевту.

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Сначала врач объяснил ее боли запором или вздутием живота и прописал слабительное. Но когда облегчения от боли не было, ее направили на УЗИ. Оно показало, что у Фэй на левом яичнике была киста размером 17 см, которая прорастала в желудок и продавливала мочевой пузырь и почки.

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Врачи немедленно направили женщину на удаление новообразования, однако анализы также выявили опухоль аппендикса, поэтому медики решили сразу же удалить его вместе с кистой, чтобы предотвратить дальнейшие проблемы. Хотя киста была доброкачественной, хирурги обнаружили, что внутри аппендикса находится раковая опухоль.

«До операции не было никаких признаков рака. Мне казалось, что мой мир рухнул. Я потеряла маму из-за рака кишечника. Моя первоначальная мысль была такова: вот и все - история повторяется. У меня часто случались приступы паники. Честно говоря, это были худшие дни и недели в моей жизни. Я практически занималась планированием собственных похорон», — вспоминает женщина.

Биопсия показала, что у нее псевдомиксома брюшины (ПМП), которая обычно начинается в аппендиксе, яичниках или мочевом пузыре в виде небольшого полипа. Считается, что только трое из миллиона человек страдают от этого заболевания. Хирургам пришлось оставить массу внутри тела Луизы, чтобы убедиться, что она не разорвется и не попадет в другие органы.

У многих пациентов симптомы ПМП отсутствуют, что затрудняет диагностику. Признаки могут включать боль в животе или тазу, трудности с наступлением беременности, вздутие живота, изменения в работе кишечника и потерю аппетита. В конечном итоге он распространяется через стенку аппендикса и на брюшину – слой гладкой ткани, окружающий органы брюшной полости. В ее случае рак распространился на область брюшины.

Врачи предложили Луизе план лечения. В ходе большой операции придется удалить несколько органов, а затем применить горячую химиотерапию.

В итоге ей удалили восемь органов, включая желчный пузырь, селезенку, аппендикс, тонкую кишку (которая была присоединена к толстой кишке), яичники, матку и часть печени, а также брюшину.

Теперь женщину ждет период восстановления от трех до шести месяцев дома и заместительная гормональная терапия из-за ранней менопаузы:

"Иногда я просто не могу поверить, что прошла через это, и все началось с кисты".