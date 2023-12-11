Женщина перепутала сердечный приступ с гриппом

Издание Business Insider поделилось историей о женщине, спутавшей сердечный приступ с гриппом.

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Женщина почувствовала боли в груди, похожие на мимолетное пощипывание. Несколько секунд она чувствовала давление в груди, но когда села, все ощущения прошли. Она решила, что заболела гриппом, и продолжала работать по дому и ухаживать за детьми.

Это продолжалось два дня, а на третий день боли стала интенсивнее, однако женщина продолжала списывать все на грипп. Когда она в очередной раз пылесосила дом, то внезапно почувствовала, что ей нужно срочно сесть. Позже она поняла, что вот-вот упадет в обморок, в глазах потемнело а в ушах было слышно "кровь, льющуюся как океан".

"Я легла на пол и сразу почувствовала, будто мне на грудь приземлился слон. За несколько секунд до того, как я потеряла сознание, я поняла, что у меня сердечный приступ .



Это было похоже на электрический разряд, проходящий по моему телу. Все мое тело тряслось в конвульсиях, но я не могла совершить никаких произвольных движений. Когда меня начало рвать, я не могла остановиться", — вспоминает женщина.

Позже ей удалось добраться в гостиную, взять телефон и позвонить мужу. Неотложка забрала женщину в больницу, где выяснилось, что

у женщины полная блокада левой коронарной артерии, а это означало, что половина ее сердца не имела кровотока. Обычно врачи лечат это операцией на открытом сердце, но ее состояние было недостаточно стабильным. Вместо этого врачи использовали насос, который через артерию в паху возобновляет приток крови к сердцу. После этого ее состояние было достаточно стабильным для операции.