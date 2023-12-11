Врач рассказала, что на самом деле происходит с мозгом во время похмелья

После шумной вечеринки и выпитого алкоголя вполне нормально просыпаться с ощущением разбитости, боли в голове и даже небольшого беспокойства. Если вы выпили много спиртного, на следующее утро вы в любом случае не будете чувствовать себя так свежо, как обычно.

© Unsplash

Но что происходит в нашем мозгу, что заставляет нас так себя чувствовать? По словам доктора Ханы Патель, существует «сильная связь между употреблением чрезмерного количества алкоголя и депрессией», что может объяснить, почему вы чувствуете себя так плохо на следующий день после большой вечеринки.

В беседе с The Daily Mail она объяснила:

«Причина, по которой алкоголь может вызвать у нас беспокойство или депрессию, заключается в том, что он является депрессантом. Это означает, что он вызывает химические изменения в мозге, которые поначалу могут заставить вас чувствовать себя спокойнее и расслабленнее. А когда алкоголь начинает покидать кровоток, он может «ухудшить чувства тревоги, вины или стыда». Для тех, кто уже чувствует некоторые из этих симптомов изо дня в день, это может ухудшить их состояние.

Кроме того, по словам экспертов, алкоголь влияет на «путь гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК) в мозге», который является нейроингибирующим путем мозга. Когда вы пьете алкоголь, он стимулирует этот рецептор и включает «тормозную систему», заставляя вас чувствовать себя расторможенным и расслабленным.

Однако на следующее утро, когда вы усваиваете алкоголь, мозг продолжает вырабатывать ГАМК, а также нейтромедиатор глутамат, что заставляет вас чувствовать еще большую тревогу.

Если вы все же решили выпить, то врачи рекомендуют не пить натощак, не есть во время питья, а также пить много воды между спиртным. На следующий день следует хорошо позавтракать, например, яйцами, а также заняться легкими физическими упражнениями, например прогулкой или йогой.