Как на самом деле врачи лечат ОРВИ: Терапевт раскрыл секрет

"Отвлекаясь, облегчаешь самочувствие, пока организм сам не регенерирует". Врач-терапевт и кардиолог Филипп Кузьменко объяснил, что такое отвлекающая терапия, симптоматическое лечение и как это работает при ОРВИ.

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"Когда меня спрашивают, как лечить простуду, я отвечаю - симптоматически. Читай - никак. Нет ни этиологического, ни патогенетического лечения", - пишет врач в своем Telegram-канале.

Как уточнил специалист, лечение можно представить в виде пирамиды из трех составляющих. И в ней симптоматическое лечение, когда врач просто убирает внешние проявления (то есть симптомы), - верхушка.

"Например, принять НПВС, чтобы уменьшить головную боль. Наука подарила нам реально рабочие симптоматические препараты, например, от заложенности носа, парацетамол от температуры, НПВС - от головной боли", - отметил врач, добавив, что и без этих средств принципиально ничего бы не поменялось.

При этом в основании пирамиды лежит этиологическое лечение, когда "устраняют причину". Это самое лучшее лечение, подтвердил специалист.

"Например, когда человек принимает антибиотики при бактериальной пневмонии. Вторым блоком идет патогенетическое лечение. То есть рушим процесс болезни", - пишет Филипп Кузьменко.

Пример назначения для второго блока - препараты снижающие артериальное давление.

Симптоматическое лечение (или отвлекающую терапию) врач сравнил также с тем, как в детстве родители "дули на ранку, или трясли погремушкой, если ребенок ушибся".

И это работает. Ведь если человек "просто сидит и страдает от простуды - это воспринимается хуже, чем если он заваривает какой-то травяной отвар, настаивает его и пьет пять раз в день по три столовых ложки", объяснил специалист.