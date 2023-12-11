Врач назвала основные причины возникновения гастрита

Гастрит — это заболевание, которое вызывает повреждение слизистой оболочки желудка и нарушение его функций. Основная опасность заключается в том, что он может перейти в хроническую форму и стать причиной язвенной болезни или даже рака желудка. Об основных причинах развития гастрита «Газете.Ru» рассказала врач-гастроэнтеролог, врач-диетолог, врач-эндоскопист «СМ-Клиника» Анастасия Чижикова.

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По ее словам, при хроническом гастрите выделяются две группы факторов — внешние и внутренние. К внешним факторам, помимо прочего, относится инфицирование Helicobacter pylori.

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«Эти бактерии выделяют вещества, которые стимулируют желудок на увеличение кислотности его сока. Они также разрушают защитной слой на стенах желудка, делая слизистую уязвимой перед кислотой. Эти процессы вместе приводят к повреждению тканей желудка, воспалению и образованию язв на его стенах», — рассказала Чижикова.

Также врач обратила внимание на такие факторы, как нерегулярное и быстрое питание, употребление пищи без жевания, злоупотребление приправами, специями, маринадами и копченостями.

«Хронический стресс может вызывать изменения в пищеварительной системе, такие как повышенная выработка желудочного сока, усиленное сокращение мышц желудка и снижение протекции его слизистой оболочки. Это может привести к повреждениям слизистой оболочки и развитию воспалительных процессов, характерных для гастрита», — добавила гастроэнтеролог.

Помимо этого, развитию гастрита способствуют вредные привычки, такие как употребление алкоголя и длительное курение. Алкоголь нарушает естественную продукцию слизи, кровообращение в желудке и замедляет регенерацию клеток. А длительное курение стимулирует высвобождение большего количества желудочной кислоты, предупредила врач.

«Также следует понять вред употребления продуктов или веществ, которые раздражают слизистую оболочку желудка. Это, в частности, могут быть просроченные продукты и некоторые лекарства. Некоторые медикаменты при длительном применении могут вызвать тяжелые повреждения слизистой оболочки желудка, особенно антральной части и двенадцатиперстной кишки (геморрагии, эрозии, язвы). К ним относятся нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП)», — рассказала Чижикова.

Также, по ее словам, к внешним факторам относится воздействие радиации. Если желудок подвергается воздействию радиации в пределах 15 Гр, это может вызвать повреждение его стенок. Но они обычно полностью восстанавливаются в течение четырех месяцев. Однако превышение этой дозы может иметь необратимые последствия, такие как образование язв и фиброза в желудке.

К внутренним факторам врач отнесла наследственность, дуоденогастральный рефлюкс (это состояние связано с нарушениями пищеварительной системы, когда содержимое кишечника и желчь возвращается в желудок, вызывая разрушение слизистой оболочки и дистрофические изменения тканей), аутоиммунные механизмы, аллергические реакции, обменно-эндокринные нарушения, тканевую гипоксию (недостаток кислорода в тканях), недостаток некоторых витаминов, рефлекторное влияние других пораженных органов.