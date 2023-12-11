Простой домашний тест поможет выявить проблемы с щитовидной железой
Щитовидная железа вырабатывает необходимые для работы организма гормоны, а нарушение её работы может привести к серьёзным последствиям. Доктор Эрик Берг поделился простым домашним тестом, который помогает выявить проблемы с щитовидной железой.
Эксперт сказал, что нужно проверить ахиллово сухожилие. Он объяснил, что у людей с гипотиреозом (недостаточная активность щитовидной железы) будет другая реакция на такую проверку.
Вы можете взять небольшой молоточек и просто постучать по ахиллову сухожилию или попросить кого-нибудь постучать по нему.
Человек в этот момент должен лежать на животе, а его ступня – свисать с кровати или дивана. У здорового человека при проверке рефлекса ступня быстро отреагирует – она быстро поднимется и опустится. У людей с недостаточной активностью щитовидной железы стопе потребуется некоторое время, чтобы опуститься.