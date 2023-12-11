Простой домашний тест поможет выявить проблемы с щитовидной железой

Щитовидная железа вырабатывает необходимые для работы организма гормоны, а нарушение её работы может привести к серьёзным последствиям. Доктор Эрик Берг поделился простым домашним тестом, который помогает выявить проблемы с щитовидной железой.

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Эксперт сказал, что нужно проверить ахиллово сухожилие. Он объяснил, что у людей с гипотиреозом (недостаточная активность щитовидной железы) будет другая реакция на такую проверку.

Вы можете взять небольшой молоточек и просто постучать по ахиллову сухожилию или попросить кого-нибудь постучать по нему.