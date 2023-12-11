Врач рассказала, какие аллергические реакции могут вызвать вакцины

У некоторых людей после вакцины может произойти реакция в виде аллергии на белок куриного яйца. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала аллерголог-иммунолог Института аллергологии и клинической иммунологии Алла Рыжих.

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По ее словам, такой эффект может быть спровоцирован компонентом овальбумином, который содержится во многих вакцинах.

"Овальбумин — это растворимый компонент, это термолабильный компонент. А когда в вакцине присутствует этот овальбумин, может быть реакция вплоть до анафилактического шока на этот компонент вакцины", — отметила эксперт.

Помимо этого, препараты на основе сыворотки млекопитающих могут обернуться аллергией на животных, предупредила она. Данный компонент может также содержаться в омолаживающих препаратах, уточнила Рыжих.