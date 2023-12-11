Деменция представляет собой распространенное среди пожилых людей заболевание, в процессе которого нарушаются когнитивные способности. Врач Кевин Джеймсон рассказал изданию The Mirror, как отсрочить развитие недуга.

Как объяснил специалист, сахарный диабет, высокое кровяное давление и стресс являются главными факторами развития деменции. Простое решение, которое позволяет им противостоять, – добавить в свою жизнь физические нагрузки, тем самым увеличив приток крови к мозгу.

Во-вторых, важно постоянно поддерживать работу мозга. Для этого достаточно обзавестись новыми хобби, больше читать, разгадывать различные головоломки и т.д. В таком случае генерируются новые клетки мозга, отметил специалист.

То же самое касается и общения: во время диалога мы получаем новую информацию и формируем свои мысли, чтобы донести их до другого человека. Это простое действие также поддерживает работу мозга.