Елена Малышева рассказала о смертельной опасности расслоения аорты
Расслоение аорты является смертельно опасным состоянием, которое не имеет симптомов, но поддается лечению и диагностике. Об этом врач и телеведущая Елена Малышева рассказала в эфире программы "Жить здорово!".
Аорта представляет собой самую крупную артерию в организме человека, которая берет свое начало из левого желудочка сердца и проходит через все тело. Ее расслоение может привести к разрыву и массивному кровоизлиянию, которое в итоге приведет к смертельному исходу, объяснила врач.
Опасность заключается в том, что расслоение аорты и аневризмы никак не проявляется, то есть протекает бессимптомно. Лечение же состоит в замене аорты на специальный протез, протяженность которого составляет около 70 сантиметров.
Во время операции тело человека охлаждают, в результате чего сердце останавливается. В процессе хирургического вмешательства, длящегося 10 часов, врачи удаляют дугу аорты и ставят на ее место протез.
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