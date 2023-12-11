Терапевт объяснила, как правильно лечить простуду

Сезон простуд набирает обороты. Некоторые школы и детсады региона уже закрыты на карантин, поликлиники работают с повышенной нагрузкой.

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Специалисты говорят, что в этом году курсируют сразу несколько инфекций — обычные ОРВИ, грипп и ковид. Как же правильно лечить сезонное недомогание?

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В каких случаях необходим срочный вызов врача и даже госпитализация, а когда можно просто отлежаться дома? Почему даже при ОРВИ врач назначает анализы? Об этом редакции сайта pravda-nn.ru рассказала врач-терапевт городской поликлиники № 1 Приокского района Екатерина Красильникова.

Вирусная или бактериальная?

Существует два вида инфекций — бактериальная и вирусная, заболевание при каждой из них протекает по-разному, и, соответственно, требуется разное лечение.

«Вирусная инфекция протекает намного легче, чем бактериальная, потому что бактерии продуцируют токсины, — говорит Екатерина Красильникова. — Кроме того, у вирусных инфекций меньше инкубационный период, чем у бактериальных, и первые симптомы заболевания появляются раньше – в среднем, за 3 – 5 дней, тогда как разгар бактериальной инфекции наступает в среднем через 10 – 14 дней. Еще одно отличие – в показаниях термометра: при вирусной инфекции температура высокая, 38,5 градусов, но держится до пяти дней, а при бактериальной — 37 – 38 градусов, вялотекущая, и может сопровождать весь период заболевания. Может различаться кашель: при вирусной инфекции он в основном сухой, а при бактериальной — влажный. Отличаются и выделения из носа: при вирусной инфекции они прозрачные и водянистые, а при бактериальной — жёлто-зелёная слизь».

Однако, по словам специалиста, опираться только на внешние проявления при диагностике нельзя. Ведь лечения при вирусной и бактериальной инфекциях разное. В первом случае требуются противовирусные препараты, во втором – антибактериальные, которые можно приобрести только по рецепту врача.

Потребуются и разные препараты от кашля: при вирусной инфекции – для лечения сухого кашля, при бактериальной — для лечения влажного.

Особого внимания требуют пациенты старшего возраста, от 65 лет, а в некоторых случаях — от 60 лет. Как правило, в этом возрасте состояние при инфекционном заболевании осложняется наличием у пожилых людей множества хронических болезней, и лечить нужно не только сам бактериальный процесс, но и другие недуги, которые обостряются на его фоне. Поэтому бактериальная инфекция у таких пациентов лечится и сложнее, и дольше.

Анализ покажет

Если температура не спадает, может потребоваться госпитализация, поскольку в этом случае к вирусной инфекции может присоединиться бактериальная. Но даже если по всем признакам у человека вирусная инфекция, и он лечится дома, следует вызвать врача, чтобы проконсультироваться по поводу лечения. При этом врач выпишет пациенту направления на общий и биохимический анализ крови, общий анализ мочи, флюорографию.

Если симптомы заболевания держатся долго, температура не спадает, назначаются более расширенные обследования: ПЦР — тест на ковид, если врач подозревает, что это грипп, то мазки на выделение РНК гриппа.

Очень информативный анализ Д димер (фрагмент белка в крови) – по нему можно определить наличие воспалительных процессов в организме. Уровень Д димера выше 273 нг/мл свидетельствует о наличии серьезного воспаления в организме из-за инфекционных заболеваний, воспалительных, сердечно-сосудистых и онкологических. Воспаление можно выявить и по анализу СОЭ и С реактивного белка, но Д димер является наиболее информативным маркером.

При подозрении на пневмонию, когда прослушиваются хрипы в легких, врач назначит компьютерную томографию. Вирусная инфекция легко протекает в 95 процентах случаев, а вот при бактериальной инфекции нередко требуется госпитализация – в стационарном лечении нуждается 40 процентов пациентов с бактериальной инфекцией.

Без осложнений

Сейчас в регионе вместе с другими сезонными инфекциями циркулирует и видоизмененный штамм коронавируса.

«У него нет сейчас определенного названия, протекает он как обычная сезонная инфекция, без поражения лёгких, — поясняет терапевт. — Но необходимо быть настороже. Мы возобновили по приказу Миздрава РФ ПЦР-тесты на ковид и мазки на грипп. При гриппе обостряются имеющиеся хронические заболевания, кроме этого, грипп имеет обширный список возможных осложнений, в первую очередь, лёгочных – пневмония и бронхит. Именно пневмония является причиной большинства смертельных исходов от гриппа. Осложнения гриппа способны оказать токсичное воздействие на сердечно-сосудистую систему и нервную систему. Могут развиться энцефалит, менингит, невриты, невралгия, кризы».

Поэтому при любом сезонном недомогании, особенно если долго держится температура, а состояние не улучшается, необходимо вызвать врача.

Для всех инфекционных заболеваний, будь то вирусные или бактериальные, есть и общие рекомендации. Больше пить жидкости, но в обязательном порядке исключить кофе, газировку и сладкие напитки.