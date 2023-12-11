Минздрав зарегистрировал вакцину «Спутник Лайт» с новым составом
У вакцины «Спутник Лайт» обновили состав. Прививка от COVID-19 стала безопаснее и эффективнее, заявили в Минздраве.
«Антигенный состав был обновлен по заданию Минздрава России подведомственным министерству НИЦЭМ им. Гамалеи», – сказано в пресс-релизе организации.
Вакцина хорошо показала себя во время клинических испытаний, передает «Интерфакс». Она более безопасна и эффективна, а также реже вызывает побочные эффекты.
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