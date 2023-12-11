Изжогу провоцирует не только употребление жирной, жареной и острой пищи. Иногда это состояние может говорить о развитии опасного заболевания, сообщил изданию The Sun хирург Линас Венклаускас.

Так, по словам специалиста, желудочная кислота при попадании в пищевод способна вызвать повреждение тканей и привести к развитию аденокарциномы – одной из форм рака.

Помимо этого, иногда чувство жжения в области грудины говорит о сердечном приступе, грыже пищеводного отверстия диафрагмы, язве и отдельных заболеваниях легких. В последнем случае речь может идти, например, об астме, ларингите или пневмонии.

Хирург рекомендует обратиться к врачу и пройти обследование в том случае, если изжога сохраняется в течение продолжительного периода времени, и появляются трудности с проглатыванием пищи.