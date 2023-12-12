Трихолог назвала неожиданные причины появления прыщей на голове

Прыщи на голове являются следствием множества заболеваний и состояний. Врач-трихолог, косметолог Анастасия Курская рассказала о причинах их появления.

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Чаще всего прыщи на голове вызваны избыточным секретом сальных желез. По словам эксперта, уровень секреции и, как следствие, повышенный риск появления прыщей на голове связан с гормональными изменениями, такими как беременность и половое созревание.

Также неожиданной причиной этого неприятного состояния может стать стресс, длительный или краткосрочный.

Кроме того, прыщи на голове могут быть вызваны бактериальной инфекцией, неправильным уходом за кожей головы, аллергией в результате применения различных средств для ухода за волосами. Иногда прыщи на голове могут быть результатом медицинских проблем, таких как дерматит или псориаз.