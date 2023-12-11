Врач рассказала, какие болезни провоцируют стресс и вредные привычки

Врач общей практики Мария Беляева рассказала об опасности вредных привычек, неправильного питания, нездорового сна и стрессов.

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— Список распространенных болезней, вызванных вредными привычками, довольно широк. К ним относятся гипертония, сахарный диабет, рак, ожирение, инсульт, заболевания сердца и сосудов, а также остеопороз, — заявила она.

По словам медика, также многие болезни вызывает сильный стресс. Хронический стресс приводит к тревоге, депрессии, нарушениям сна и пищеварения, мышечному напряжению и болям. Нередко из-за него даже повышается кровяное давление, а это грозит болезнями сердца, передает слова Беляевой портал «Подмосковье сегодня».

Хронический стресс — это состояние длительного эмоционального напряжения, которое приводит к расстройству психики и работы внутренних органов. Об этом рассказала врач-эндокринолог Елена Губкина. В условиях постоянного стресса у человека возникает повышенная утомляемость, нарушается качество сна, появляются частые головные боли, лишний вес, снижается иммунитет.