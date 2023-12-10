Доктор Курбатова: злоупотреблять мандаринами нельзя людям с заболеваниями почек. Дело в том, что в их составе содержится кислота, которая провоцирует выход камней. Есть и другие заболевания и состояния организма, при которых с мандаринами стоит быть поосторожнее. Подробнее об этом «МК в Питере» рассказала врач, эксперт портала телемедицинских консультаций Arimed Екатерина Курбатова.

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По словам специалиста, не стоит увлекаться мандаринами не только имеющим болезни почек, но и печени. Среди них, например, гепатит, холецистит, острый нефрит и почечнокаменная болезнь.

Нельзя эти фрукты при заболеваниях желудочно-кишечного тракта — язве желудка и двенадцатиперстной кишки. Поосторожнее лучше быть тем, у кого повышена кислотность.

Также без фанатизма стоит есть мандаринки беременным и кормящим женщинам, хотя строгого запрета на эти фрукты для них нет.

При диабете лучше позволять себе не больше двух плодов в день, отметила врач-педиатр Ольга Кашляк.

Есть допустимая норма и для здоровых людей. Это максимум пять небольших штучек в сутки. При этом их нужно распределить на весь день, а не съедать за раз, предупредила врач-эндокринолог, д. м. н. Зухра Павлова.