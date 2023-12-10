Врач Гуськова: при грамотном лечении можно избавиться от предиабета. Предиабет — это состояние, при котором углеводный обмен уже нарушен, однако сахар ещё не настолько повышен, как при диабете. Диагностику и лечение предиабета осложняет то, что у него нет специфических симптомов. Как же тогда понять, что вы в зоне риска, рассказала эндокринолог DocMed Ольга Гуськова.