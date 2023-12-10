Терапевт Лаврищев назвал пять главных ошибок при лечении простуды

Устоявшееся мнение о том, что простуда вызывается охлаждением, существует даже в XXI веке, а вокруг ее лечения ходит много мифов. Какие ошибки совершают люди при лечении простуды, рассказал «Вечерней Москве» врач-терапевт, ведущий специалист сети клиник «Семейная» Александр Лаврищев.

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Что такое простуда

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Простуда — это простонародное название заболевания дыхательных путей, которое, как считалось ранее, вызывается переохлаждением организма. В настоящее время установлено, что это состояние вирусной или смешанной с бактериальной инфекцией дыхательных путей.

Ошибки в лечении простуды

Не делать сезонную вакцинацию

На сегодняшний день вакцинация от гриппа и коронавируса остается единственным эффективным способом профилактики этих заболеваний.

Нужно понимать, что вакцинация хорошо работает на популяционном уровне (мы видим, что группы людей, которых вакцинировали, болеют и умирают реже), но на уровне вашего личного здоровья лишь снижает вероятность заболеть. Никогда не поздно сделать прививки от этих заболеваний, они не снижают иммунитет.

Использовать противовирусные средства

Сегодняшняя медицинская наука не располагает противовирусными препаратами, которые были бы эффективны против любых ОРВИ, хотя реклама по телевизору обещает обратное.

Сегодня у нас есть специфические препараты от гриппа и коронавируса, однако они никак не действуют на другие вирусы, и применять их можно только после положительного экспресс-теста на эти заболевания.

Пить антибиотики без показаний или для профилактики

Не существует никаких канонов о том, что лихорадка должна пройти на пятый или седьмой день простуды, а если этого не произошло — нужно принимать антибиотик. Никогда не принимайте антибиотики без анализов крови, которые доказывают необходимость их применения.

Терпеть высокую температуру, если вам плохо

Долгое время на просторах СНГ культивировалась идея о том, что при высокой температуре иммунитет якобы лучше борется, и поэтому сбивать высокую температуру не нужно. На самом деле это отчасти правда: сегодня мы знаем, что снижение температуры у госпитализированных пациентов с серьезными бактериальными инфекциями (сепсис, перитонит, гангрена) действительно увеличивает смертность.

Но в условиях, в которых вы болеете дома ОРВИ, высокая температура не связана с какими-либо положительными эффектами. Иными словами, вам следует ориентироваться на свое собственное самочувствие: если вам плохо от лихорадки в 37,2 — сбивайте температуру, если вы хорошо переносите и 38,5, то можете не сбивать лихорадку.

Не принимать лекарства от простуды, если вы беременны или кормите грудью