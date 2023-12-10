5 групп продуктов, которые усугубляют вред алкоголя

Уберите их с праздничного стола, чтобы избежать серьёзных последствий.

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Алкоголь представляет собой психоактивное вещество, угнетаещее нервную систему и негативно влияющее на эмоциональное состояние и поведение человека. Безопасной дозы спиртного не существует, он вреден для организма в любых количествах.

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Когда речь заходит о еде и алкогольных напитках, существуют популярные комбинации, например, вино с сыром. Тем не менее некоторые продукты не сочетаются со спиртным и только усугубляют его действие.

Одним из ключевых факторов, которые следует учитывать при употреблении алкоголя, является гидратация. Спиртные напитки действуют как мочегонное средство, вызывая увеличение выработки мочи и приводя к обезвоживанию. Поэтому не стоит употреблять пищу, которая может усугубить этот эффект.

«Хотя алкоголь имеет свои побочные эффекты, сочетание его с неправильной пищей может нанести ещё больший вред».

Пиво и хлеб

Пиво и хлеб — не лучшее сочетание, поскольку эти продукты могут привести к обезвоживанию организма. Дело в том, что в них содержится большое количество дрожжей. Это приводит к тому, что печень не справляется с переработкой потребляемого алкоголя. Кроме того, организм в это время активно пытается избавиться от токсинов, что может привести к выраженному вздутию живота и болевому синдрому.

Пицца

Пицца и алкоголь тоже несовместимы. Тесто в сочетании с алкоголем плохо переваривается и может вызвать боль и дискомфорт в желудке. Помимо этого, пицца повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и ожирения.

Фасоль или чечевица

Алкоголь затрудняет переваривание продуктов, которые являются хорошими источниками железа, таких как фасоль или чечевица. Алкоголь и бобовые негативно влияют на кишечник и ухудшают работу пищеварительной системы.

Жирная пища

При употреблении алкоголя идёт агрессивное и патологическое воздействие на поджелудочную железу. Панкреатический сок, который выделается для переваривания пищи, становится более вязким и дополнительно происходит спазм сфинктера Одди, ответственного за пропускную способность панкреатического сока и желчи в кишку.

Параллельно жирная пища активирует работу поджелудочной железы, и в результате создаётся эффект активной выработки панкреатического сока и происходит замедление его выведения. Всё это может стать причиной развития острого панкреатита, панкреонекроза (болезнь поджелудочной железы) и даже смерти человека. Так что это самое опасное сочетание.

Острая пища

Употребление острой пищи с алкоголем вызывает расстройство желудка и проблемы с пищеварением. Острая пища замедляет процесс опорожнения желудка и провоцирует кислотный рефлюкс, что ведёт к повреждению пищевода.

Как обезопасить себя?

Неправильное сочетание еды и алкоголя мешает усвоению питательных веществ, вызывает кислотный рефлюкс и вздутие живота, а также усугубляет симптомы похмелья на следующее утро. Очень важно во время застолья пить большое количество жидкости, избегать солёных продуктов, которые провоцируют обезвоживание, и не выпивать натощак.

Печень может перерабатывать только определённое количество алкоголя за раз, а поскольку спиртное не может храниться в органе, оно циркулирует в кровотоке снова и снова, пока орган не избавится от него полностью.

Вы не можете заставить организм перерабатывать алкоголь быстрее, но способны замедлить его всасывание в кровь, перекусив заранее. Главное – избегать вышеописанных сочетаний.