Американские ученые выяснили, какой продукт улучшает работу мозга

МАССАЧУСЕТС, 10 декабря, ФедералПресс. Группа ученых из Массачусетского университета определила, что экстракт шоколада помогает улучшить когнитивные способности у определенных групп людей. Об этом исследователи рассказали в журнале The American Journal of Clinical Nutrition.

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В эксперименте приняли участие 600 человек старше 60 лет, у которых был повышенный риск развития деменции. Их разделили на две группы: первой давали 500 миллиграммов темного шоколада, в который добавляли экстракт какао, второй давали плацебо.

Эксперимент длился два года. В начале и в конце исследования люди проходили когнитивные и психологические тесты, чтобы ученые смогли определить разницу.

В результате оказалось, что экстракт какао не вызвал улучшения работы мозга у тех людей, которые соблюдали правильное питание. Но у тех, кто имел плохие пищевые привычки и ел темный шоколад, показатели улучшились.

Данный эффект мог возникнуть из-за того, что в какао есть флаванолы, которые содержат антиоксиданты и обладают противовоспалительными свойствами, пишет gazeta.ru.

При все этом ученые заявили, что нужно провести дополнительные исследования – смогут ли большие дозы данного экстракта улучшать когнитивные функции мозга. Итоги этого эксперимента противоречат другим данным, в которых говорится об улучшении работы мозга благодаря флаванолам в какао.