Невролог: дневная сонливость может говорить об анемии и нехватке витаминов

Хотя дневной сон не принято демонизировать, на деле он может не только навредить организму, но и сигнализировать о других проблемах со здоровьем. Какой потенциально вред он может нанести и стоит ли вообще дробить сон в течение дня? Об этом рассказал врач-невролог, главный врач «Новой клиники» на Мичуринском проспекте Сергей Бордовский.

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Почему дневной сон вреден

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Одно из ключевых правил гигиены сна гласит о необходимости полностью исключить дневной сон.

«Правило гигиены сна — это первая линия лечения заболеваний, расстройств, сопровождающихся инсомнией или нарушениями засыпания и поддержания сна. Поэтому разбивать сон на несколько частей непродуктивно и спать днём может быть вредно, если уже имеются нарушения», — рассказал врач-невролог Сергей Бордовский.

Основная проблема здесь заключается в том, что длительный дневной сон может помешать нормальному сну ночью. Из-за этого ситуация будет становиться всё хуже.

О чём может говорить дневная сонливость

В норме человек, который достаточно спит ночью, днём и не захочет этим заниматься. Если дневная сонливость всё же возникает и довольно часто, это может говорить о какой-то другой патологии.

«Множество причин может приводить к слабости и сонливости в дневное время суток. Одна из них — это анемия. Либо, если мы говорим про зимний период времени, может быть недостаток витаминов, связанных с солнцем, — это витамин D», — пояснил специалист.

Чтобы найти причину дневной сонливости при нормальном ночном сне, нужно обратиться ко врачу — терапевту или неврологу. Он поможет разобраться в проблеме.

Как спать днём можно

Совсем недолго. Считается, что кратковременный дневной сон (так называемый power nap) полезен при ночном недосыпе.

«Идеально, если дневной сон длится около 20-30 минут: это помогает избежать глубоких фаз сна и чувства заторможенности после пробуждения», — отметил врач.

Можно ли делить сон на части

Каждому человеку нужен свой определённый временной промежуток, чтобы выспаться. Как правило, это 6–8 часов. За меньшее количество часов люди высыпаются крайне редко. В некоторых странах эти часы принято делить на несколько отдельных промежутков.

«Деление сна на две части может быть полезным в определённых культурных или исторических контекстах, как, например, в случае традиционного бифазного сна. Речь идёт об испанской и латиноамериканской культуре сиесты, например. Однако для большинства людей поддержание стабильного расписания непрерывного сна более эффективно для поддержания циркадных ритмов и обеспечения качественного отдыха», — подчеркнул Сергей Бордовский из «Новой клиники».