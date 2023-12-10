Врачи назвали еду, которая запечатывает сосуды: это не жирное мясо или сало
Врачи объяснили, какие ошибки ежедневно повышают риск развития инсульта и инфаркта, разрушают сосуды, и почему, зная это, люди продолжают подвергать свое здоровье опасности.
Среди причин развития инсульта кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич выделила плохое питание и низкую физическую активность.
"Давно замечено, что люди, которые мало двигаются, предпочитают лежать на диване, имеют гораздо более высокий риск инсульта", - отметила врач, добавив, что это касается и инфаркта.
Кроме того, повышают риски опасных заболеваний неправильное, несбалансированное питание, а также переедание.
"В результате - избыточная масса тела и забитые бляшками сосуды. В группе риска и те люди, которые злоупотребляют спиртным и курят", - предупредила Анна Кореневич на своем канале в YouTube.
Эти вещи известны многим людям. Другой вопрос - почему люди продолжают испытывать на себе все эти риски. По мнению кардиолога, основная причина этого - стресс.
"У нас огромное количество источников стресса. Но есть хорошая новость - со стрессом можно и нужно работать. В результате человеку не нужно будет больше расслабляться с помощью алкоголя", - подчеркнула специалист.
Есть еще одна особенность стресса - с ним можно жить годами, не замечая. Однако рано или поздно последствия проявятся.
В вопросе питания врач посоветовала первым делом избегать не жирного мяса или сала, а сахара (это сладости, изделия из белой муки, быстрые каши, белый рис и так далее), а также ограничивать еду с высоким гликемическим индексом.
"Атеросклероз напрямую связан не с употребление жиров, а с употреблением углеводов. Каждая конфета организму вредна. И дело тут не только в лишнем весе, но и в атеросклерозе и проблеме с сосудами", - считает кардиолог.
Врачи предупреждают - пристрастие к продуктам с добавленным сахаром разрушает сосуды, провоцируя развитие атеросклероза. Кроме того, такая еда отражается и на внешности.
"Морщины, дряблость, провисание контуров лица, гиперпигментация, расширенные капилляры и отеки. Возникает это все из-за засахаривания или гликации коллагена", - предупредила ранее гастроэнтеролог Диляра Лебедева.