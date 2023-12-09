Микробиолог рассказала, как защититься от кишечных инфекций

Микробиолог Софья Цветикова рассказала о самых действенных способах защиты организма от кишечных инфекций, которые могут содержаться в магазинных продуктах.

Медик отметила, в продуктах питания могут содержаться вирусы и бактерии, которые провоцируют острые кишечные инфекции. Однако это не значит, что после одного употребления человек заболеет. Есть понятие "инфекционные дозы", когда человек употребляет пищу с небольшим количеством патогенных бактерий, они не смогут вызвать инфекцию.

Однако есть несколько способов, чтобы вовсе предупредить попадание инфекций в организм. Обязательно необходимо подвергать продукты термической обработке - фрукты и овощи обливать кипятком. Перед приготовлением рыбы или мяса, лучше их промыть проточной водой.

Важно также разделять продукты при хранении. Фрукты и овощи, рыба, мясо, молочные продукты, готовая еда должны храниться в разных ящиках или на разных полках холодильника.