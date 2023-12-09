Названа неочевидная причина покалывания в руках и ногах

Покалывание в пальцах рук и ног появляется не только из-за пребывания в неудобной позе или ношения неподходящий обуви. Неочевидную причину такого состояния специалисты назвали изданию The Mirror.

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Оно может быть признаком дефицита витамина D в организме, отмечают врачи. Его важнейшая роль – способствование усвоению кальция из пищи. Соответственно, в случае нехватки микроэлемента, кости и суставы ослабевают, начинают проявляться неприятные симптомы, в том числе покалывание в руках и ногах.

Люди с низким уровнем витамина D также могут столкнуться с остеомаляцией, которая вызывает болезненные ощущения и увеличивает вероятность переломов.