Иммунолог рассказала, когда горчичники могут навредить

Горчичники оказывают согревающее действие, в связи с чем используются при простуде, однако в некоторых случаях они могут лишь навредить больному. В каких именно, "Аргументам и Фактам" рассказала врач-аллерголог Юлия Миневич.

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По словам специалиста, горчичники не следует ставить при высокой температуре (от 38°C и выше), кожных заболеваниях и легочном кровотечении. Также от подобного способа лечения стоит отказаться в случае резкого снижения кожной чувствительности и онкологии.

Иммунолог отметила, что горчичники противопоказаны детям в возрасте до пяти лет и беременным женщинам. Использование листов бумаги с горчицей может вызвать раздражение и привести к ожогу, предупредила специалист.