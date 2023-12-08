Врач развеяла мифы о микоплазменной пневмонии

В последнее время в СМИ появились новости о том, что в России зарегистрированы первые случаи микоплазменной пневмонии. Однако эта инфекция давно распространена в стране и периодически становится причиной роста заболеваемости. Врач-терапевт ФНКЦ ФМБА России Дарья Кириллова в беседе с изданием «Вести Подмосковья» рассказала о симптомах и методах лечения недуга.

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Для микоплазменной инфекции характерно наличие кашля, общей слабости, температуры тела в пределах 37-38 градусов, а также длительное течение заболевания. Особенно широко болезнь распространяется в молодых коллективах: студенческих группах, дошкольных и школьных учреждениях, общежитиях. А для лечения требуется применение специального класса антибиотиков, воздействующих на нуклеиновые кислоты бактерий. Так как антибиотики группы пенициллина здесь будут неэффективны.

«Микоплазменная инфекция – это совсем не приговор, и определенно не причина для излишней тревоги. Мы сталкивались с подобной картиной заболеваемости и раньше», – отметила Дарья Кириллова.