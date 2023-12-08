Врач рассказал о синдроме «белых легких» у пациентов с микоплазменной инфекцией

На рентгеновских снимках легкие пациентов с микоплазменной инфекцией могут выглядеть белыми из-за пневмонии, рассказал терапевт, специалист по неотложной медицинской помощи Фрэнк МакДжордж. Об особенностях этого состояния он сообщил изданию Daily Mirror.

Врач рассказал о синдроме «белых легких»
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МакДжордж объяснил, что синдромом «белых легких» называют состояние, при котором на рентгеновских снимках легких видны белые области. По его словам, это происходит из-за того, что воздушные мешки заполняются жидкостью. В случае с микоплазменной инфекцией, продолжил врач, такие снимки указывают на развитие у пациента пневмонии.

«Я не хочу утверждать, что пневмония неопасна, потому что это не так, но эпидемии пневмонии нет. Нет никаких признаков того, что пневмония, которую мы наблюдаем, вызвана чем-то необычным», — сказал МакДжордж.

Специалист отметил, что пневмония при микоплазменной инфекции имеет обычные симптомы: кашель, лихорадка, затрудненное дыхание, хрипы или одышка. При появлении этих признаков МакДжордж посоветовал обратиться к врачу для обследования и лечения. Он также обратил внимание, что у детей пневмония может быть менее очевидной — у младенцев могут синеть губы, наблюдается необычное движение грудной клетки и живота, также нередко возникают трудности с кормлением.