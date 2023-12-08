Как предотвратить одновременное заражение гриппом и COVID-19

Сейчас в России, по словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, наблюдается одновременный подъем заболеваемости COVID-19 и гриппом. О последствиях одновременного заражения двумя вирусами рассказала врач-инфекционист Елена Мескина.

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По ее словам, параллельное протекание гриппа и коронавируса может привести к бактериальным осложнениям, а также активизировать инфекционные заболевания.

— Дело в том, что коронавирус поражает сосудистую систему, а если прибавляется и грипп, представьте себе, насколько все усугубляется, — пояснила Мескина.

Симбиоз этих двух болезней также может вызвать в организме человека развитие или обострение других недугов. К их числу относятся менингит, сердечно-сосудистые заболевания, почечная недостаточность, поражение нервной системы и даже абсцессы головного мозга.