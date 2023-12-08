Врач рассказала, как предотвратить одновременное заражение гриппом и COVID-19
Сейчас в России, по словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, наблюдается одновременный подъем заболеваемости COVID-19 и гриппом. О последствиях одновременного заражения двумя вирусами рассказала врач-инфекционист Елена Мескина.
По ее словам, параллельное протекание гриппа и коронавируса может привести к бактериальным осложнениям, а также активизировать инфекционные заболевания.
— Дело в том, что коронавирус поражает сосудистую систему, а если прибавляется и грипп, представьте себе, насколько все усугубляется, — пояснила Мескина.
Симбиоз этих двух болезней также может вызвать в организме человека развитие или обострение других недугов. К их числу относятся менингит, сердечно-сосудистые заболевания, почечная недостаточность, поражение нервной системы и даже абсцессы головного мозга.
Грипп, по мнению врача, сам по себе может стать инициатором развития других болезней. Однако в совокупности с COVID он особенно опасен для людей, страдающих от гипертонии.