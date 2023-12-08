Мочеиспускание по ночам может предупреждать об опасных болезнях

Просыпаться среди ночи, чтобы сходить в туалет, вполне нормально. Однако, если это происходит регулярно и несколько раз за ночь, это может быть признаком серьёзной проблемы со здоровьем, говорят эксперты.

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Как правило, большинство людей игнорируют учащённое мочеиспускание, списывая этот факт на неизбежную часть старения. Проконсультироваться с врачом в этом случае всё же необходимо, поскольку частое мочеиспускание может быть симптомом опасных для жизни заболеваний.