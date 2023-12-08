Кишечник уже не работает: Врачи назвали два продукта, вызывающие воспаление

Что делать, если кишечник не работает? Специалисты ответили на актуальный для многих вопрос. Также медики объяснили, о чем может предупреждать женщину в возрасте после 40 лет внезапные вздутие живота, тошнота и нарушение стула.

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При возникновении проблем с кишечником врач Екатерина Волкова в своем Telegram-канале посоветовала добавить в рацион клетчатку.

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"По-другому питаться нормальная флора не умеет, это ее "корм". Нормальная флора кишечника не питается плюшками. Для того, чтобы ее "прокормить", нужно не менее 500 граммов овощей в сутки (не обязательно сырых)", - пишет специалист.

Кроме того, стоит есть ферментированные продукты (квашеные овощи) и полностью отказаться от трансжиров (фастфуд, жареная еда). Эти продукты "провоцируют сильнейшие воспалительные процессы", уточнила Екатерина Волкова.

Также врач посоветовала "ограничить дрожжевой свежий хлеб" и после этого этого "оценить "тишину" в кишечнике".

С точки зрения воспаления (чтобы не ухудшить ситуацию) следует исключить сахар, подчеркнула врач.

"Чтобы не усугубить воспаление, рост патогенной флоры и брожение", - добавила она.

Между тем есть мнение, что от клетчатки живот "раздувает" еще сильнее. Об этом часто пишут люди в ответ на советы медиков есть "побольше зелени". Специалисты отмечают, что в этом случае лучше начать с обработанных овощей. То есть вареных, тушеных, запеченных.

Начните с небольших порций, постепенно их увеличивая, уточнили специалисты.

Кстати, проблемы с кишечником могут стать сигналом для женщины после 40 лет.

"Например, вздутие живота. Этот симптом часто проявляется за 3-4 года до наступления менопаузы", - предупредила Екатерина Волкова.

Ранее врач-токсиколог, профессор Михаил Кутушов отметил: чтобы снизить риск воспаления кишечника, нужно задуматься об исключении сахара, который не имеет биологической ценности.