Почему после профессиональной чистки зубы становятся подвижными
Есть два типа подвижности зубов: патологическая и физиологическая. Физиологическая является допустимой нормой, и в большинстве случаев пациенты ее не замечают. Что является патологической причиной, почему профгигиена усугубляет эту проблему и как ее можно исправить, «ФедералПресс» узнал у стоматолога-пародонтолога Марии Доржиевой.
«Причина патологической подвижности зубов – пародонтит. Во время профессиональной гигиены мы убираем камни, которые как бы фиксируют зубы. И если пациент не знал о том, что у него пародонтит, после процедуры его могут ждать неожиданные и неприятные ощущения», – пояснила врач.
Именно поэтому перед чисткой обычно проводится диагностика, отметила Доржиева. Стоматолог делает поддесневое зондирование – вводит специальный инструмент под десну. Если он погружается глубоко, то врач сразу понимает, что работает с карманами, в которых скапливаются отложения. Но более точный способ диагностики – КТ или рентген. После диагностики пародонтита сразу составляется план лечения, который как раз начинается с профессиональной чистки.
Далее может потребоваться установка специальной шины. Однако она, по словам специалиста, может создавать повышенную нагрузку на зубы, чего лучше избегать.
«Ставить шину или нет, зависит от степени подвижности зубов. При начальных степенях мы лечим пародонтит без шинирования. Но встречается и четвертая степень подвижности, когда зуб шевелится во все стороны, даже вертикально. Тогда мы понимаем, что только лечением пародонтита он не укрепится – в этом случае ставится шина. Но таких пациентов на самом деле не больше 5 %», – заключила стоматолог.