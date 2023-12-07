Врач Неронов рассказал о болезнях, которые может вызвать вода из-под крана

МОСКВА, 7 декабря, ФедералПресс. Вода из-под крана может быть опасна для здоровья. В трубах, по которым она проходит, оседает железо, ржавчина и накапливаются бактерии, заявил врач-инфекционист АО «Медицина» Владимир Неронов.

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«Кроме этого, особую опасность для организма человека представляют хлор и его соединения. Основное предназначение элемента – обеззараживать питьевую воду», – отметил врач.

Хлор в воде может привести к серьезным проблемам со здоровьем: заболеваниям слизистых оболочек, кожи и внутренних органов. Один выпитый из-под крана стакан не скажется на организме, но систематическое употребление опасно.