Врач Неронов рассказал о болезнях, которые может вызвать вода из-под крана
МОСКВА, 7 декабря, ФедералПресс. Вода из-под крана может быть опасна для здоровья. В трубах, по которым она проходит, оседает железо, ржавчина и накапливаются бактерии, заявил врач-инфекционист АО «Медицина» Владимир Неронов.
«Кроме этого, особую опасность для организма человека представляют хлор и его соединения. Основное предназначение элемента – обеззараживать питьевую воду», – отметил врач.
Хлор в воде может привести к серьезным проблемам со здоровьем: заболеваниям слизистых оболочек, кожи и внутренних органов. Один выпитый из-под крана стакан не скажется на организме, но систематическое употребление опасно.
Владимир Неронов советует использовать бутилированную воду. Также можно отстаивать или кипятить воду из-под крана, передает Life.ru.