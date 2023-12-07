Нарколог дал совет, как бросить пить

Чтобы бросить пить, необходимо сменить круг общения, посоветовал нарколог и психотерапевт Марат Сараев. В разговоре с «Радио 1» специалист подчеркнул, что часто отказаться от алкоголя бывает трудно именно из-за окружения, в котором люди привыкли проводить время таким образом. В первую очередь это касается тех, кто испытывает давление со стороны знакомых или друзей.

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Нужно избегать те компании, где употребляют алкоголь, пообщаться с другими категориями людей, где это не принято делать. Если вы испытываете давление со стороны компании, то эта компания вам точно больше не нужна, вам нужно ее поменять, даже если эта компания не просто группа людей, а рабочий коллектив и так далее, — пояснил Сараев.

Нарколог предупредил, что неумение отказываться от предложения выпить может свидетельствовать о психологических проблемах. Это может оказаться признаком психопатического состояния. Сараев посоветовал в такой ситуации обратиться за помощью к специалисту.