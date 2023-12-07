Сосудосуживающие капли и спреи сегодня широко используются многими людьми. Казалось бы, что может быть проще – закапал капли в нос для облегчения дыхания, и все хорошо.

ЛОР-врач Владимир Зайцев рассказал, что подобные препараты могут быть опасными при неправильном или слишком длительном применении.

Дело в том, что в состав сосудосуживающих капель обычно входят вещества, которые вызывают сужение сосудов слизистой носа. Это может давать быстрый эффект облегчения носового дыхания. Но постоянное использование таких капель приводит к тому, что сосуды привыкают к суженному состоянию.

При попытке прекратить использование капель наступает так называемый "рикошетный эффект" – сосуды расширяются, отек слизистой усиливается, что вызывает еще большее затруднение носового дыхания.