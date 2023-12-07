Эндокринолог назвала скрытые признаки стресса

Есть ряд неочевидных признаков хронического стресса, которые влияют на состояние эндокринной системы организма, предупреждает врач-эндокринолог Елена Губкина. Она рассказала в беседе с aif.ru, на что стоит обращать внимание и какие последствия могут быть.

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Как отметил специалист, хронический стресс - это состояние длительного эмоционального напряжения, которое приводит к расстройству психики и работы внутренних органов.

В числе очевидных признаков хронического стресса врачи называют повышенную утомляемость, снижение работоспособности, нарушение качества сна, головные боли, избыточный вес, снижение иммунитета, раздражительность и депрессию. При этом длительный стресс сопровождается также нарушением функции нервной и эндокринной системы, поскольку увеличивается выброс адреналина и кортизола в надпочечниках. Это способствует развитию сахарного диабета 2-го типа, артериальной гипертонии, повышается риск возникновения инфаркта и инсульта. При хроническом стрессе появляются проблемы с щитовидной железой, половыми гормонами, соматические и психические проблемы.

И выявить хронический стресс трудно, потому как его симптомы пересекаются с другими заболеваниями. Важно вовремя посещать врача и проходить диагностику, констатирует Елена Губкина.