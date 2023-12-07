Врач назвал разрушающий зубы напиток

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» заявил, что употребление гранатового сока вредит зубам. Выпуск, в котором он назвал разрушающий зубы напиток, доступен на платформе «Смотрим».

Гостья передачи в ответ на вопрос, действительно ли гранатовый сок вредит зубной эмали, предположила, что напиток не обладает таким свойством. Врач не согласился с утверждением женщины.