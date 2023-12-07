Названы способы, как защититься от деменции

Здоровое питание, в которое входят продукты, богатые омега-3, антиоксидантами и витаминами, поможет защититься от деменции, рассказала врач-невролог Валерия Морозик. В беседе с Lenta.ru она уточнила, что рацион должен включать рыбу, орехи, овощи и фрукты. Эти продукты дадут большое количество энергии для работы мозга.

Здоровое питание, богатое омега-3 жирными кислотами, антиоксидантами и витаминами, будет давать достаточное количество энергии для работы мозга, а также поможет бороться с высоким холестерином. Включайте в рацион рыбу, орехи, овощи и фрукты, — уточнила врач.

Также важно вести здоровый образ жизни и оставаться физически активными на протяжении всей жизни. Спорт и прогулки снижают давление и могут нормализовать уровень сахара в крови, тем самым снизят риски развития деменции. Морозик уточнила, что хорошей профилактикой является постоянная умственная активность. При мыслительных процессах между клетками мозга формируются новые связи. Она посоветовала читать, решать головоломки и всегда учиться новому. Социальная активность также снижает риски развития деменции. Человек, который общается с родными и друзьями, больше размышляет над различными событиями.