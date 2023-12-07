Врач опроверг распространенный миф о противовирусных препаратах

Терапевт онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Андрей Рябков заявил, что не все противовирусные препараты эффективны. Распространенный миф об их способности ускорить лечение сезонных заболеваний врач опроверг в беседе с «Лентой.ру».

По словам Рябкова, на фармацевтическом рынке России представлено большое количество противовирусных препаратов, однако не все из них имеют научно доказанное действие и не любое можно назначать заболевшим ОРВИ пациентам. Врач объяснил: это связано в том числе с тем, что в большинстве случаев длительность простуды невелика, а при стремительном течении болезни симптомы быстро проходят. В этом случае оценить вклад этих препаратов в эффективность лечения непросто, подчеркнул терапевт.