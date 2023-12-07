Доктор рассказал о профилактике и лечении коклюша

В букете самых разнообразных и неприятных недугов есть и такой, как коклюш. Врач доказательной медицины Олег Абакумов рассказал о том, что из себя представляет это заболевание, как его предотвратить и лечить.

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«Итак, коклюш. Это острое инфекционное заболевание, которое вызывают бактерии рода Bordetella. Передаются они по воздуху и быстро поражают дыхательную, сердечно-сосудистую и нервную системы. Коклюш, как плохой Дед Мороз - заявляется не вовремя и дарит «подарки», которые никто не просил», - отмечает доктор Абакумов.

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В число таких «подарков» входят сухой или густой с мокротой кашель, заложенный нос, головная боль, недомогание, рвота после кашля, судороги и приступы апноэ. Иногда могут повышаться температура или появляться язвочки на уздечке языка. Такие симптомы говорят об одном — нужно срочно обращаться к врачу, а не пытаться вылечиться самостоятельно.

Доктор назначит необходимые анализы и обследования. Это будет общий анализ крови, ПЦР на определение ДНК возбудителей коклюша, иммуноферментный анализ для выявления антител к Bordetella pertussis, рентгенография легких, ЭКГ или ЭхоКГ для ранней диагностики возможных осложнений. Лечить коклюш будут аппаратами против кашля центрального действия и антибиотиками. Микроб коклюша боится макропенов и защищенных аминопенициллинов. Но при спазматическом кашле антибиотики уже не будут эффективными, так как в таком случае микроб уже покинул организм.

Врач советует болеть коклюшем исключительно в своей кровати, чтобы не заражать коллег по работе и случайных людей. При коклюше советуется применять увлажнитель воздуха, который снижает напряжение в бронхах и уменьшает частоту реприз. Медики настоятельно рекомендуют отказываться при коклюше даже от пассивного курения, часто проветривать комнату и убираться в квартире.