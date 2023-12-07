Чем опасны патогенные бактерии и в каких продуктах они содержатся

«Патогенные бактерии – это микроорганизмы, способные вызывать заболевания у живых организмов. Они могут находиться в воде, в почве, а также в различных продуктах питания. Патогенные бактерии опасны для человека еще и потому, что они могут вызвать серьезные заболевания, особенно у людей с ослабленным иммунитетом, у детей, у беременных и пожилых людей. Чаще всего патогенные бактерии встречаются в недостаточно термически обработанных продуктах: сырых яйцах, недостаточно прожаренном мясе и птице, непастеризованных молочных продуктах», – говорит биолог научно-исследовательской лаборатории Института фундаментальной медицины и биологии Казанского Федерального университета Ангелина Желтухина.