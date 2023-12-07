Чем опасны патогенные бактерии и в каких продуктах они содержатся

Проверяя продукты, Роскачество часто обнаруживает в них патогенные микроорганизмы. О том, чем они опасны и где содержатся, в интервью MIR24.TV рассказали эксперты.
«Патогенные бактерии – это микроорганизмы, способные вызывать заболевания у живых организмов. Они могут находиться в воде, в почве, а также в различных продуктах питания. Патогенные бактерии опасны для человека еще и потому, что они могут вызвать серьезные заболевания, особенно у людей с ослабленным иммунитетом, у детей, у беременных и пожилых людей. Чаще всего патогенные бактерии встречаются в недостаточно термически обработанных продуктах: сырых яйцах, недостаточно прожаренном мясе и птице, непастеризованных молочных продуктах», – говорит биолог научно-исследовательской лаборатории Института фундаментальной медицины и биологии Казанского Федерального университета Ангелина Желтухина.
Патогенные бактерии вызывают сальмонеллез, эшерихиоз, листериоз и другие опасные заболевания, отмечает биолог.
«Тщательно мойте руки перед приготовлением пищи, используйте отдельные доски и ножи для мяса и овощей. Храните продукты при оптимальной температуре: молочные продукты – в холодильнике, а мясо – в морозильной камере», – советует Желтухина.
Самые известные патогенные бактерии – это кишечная палочка, вызывающая пищевое отравление, сальмонелла, которая приводит к тяжелой желудочно-кишечной инфекции и сlostridium botulinum – бактерия, ответственная за ботулизм, который часто заканчивается летальным исходом, говорит молекулярный биолог и нутрициолог Юлия Дробышева.
«Замораживание замедляет скорость порчи еды, но не борется с опасными бактериями. Возбудители болезней и микробы сохраняют свою жизнеспособность в течение долгих лет. К счастью, большинство из них убивают высокие температуры – свыше 75 градусов.
Поэтому, если пища прошла термическую обработку, то риск получения инфекции снижается. При этом нужно учитывать, что в микроволновой печи не всегда достигаются подобные температуры. Следует отдавать предпочтение приготовлению в духовом шкафу, жарке или варке», – заключила она.