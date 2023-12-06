Иммунолог объяснил разницу между пневмонией и микроплазменной инфекцией

С началом зимы, особенно в холодных климатических условиях, наблюдается увеличение числа различных болезней и вирусных инфекций (пневмонии, микроплазменной инфекции). Это может происходить по нескольким причинам.

© Клео.ру

Зимой наше питание может быть менее разнообразным, и мы можем получать меньше витаминов и минералов, которые необходимы для поддержания иммунной системы. Недостаток витаминов, особенно витамина C и D, может ослабить нашу способность бороться с инфекциями.

Холодные температуры и перепады погоды могут ослабить иммунную систему, делая нас более уязвимыми перед различными инфекциями. Некоторые вирусы, такие как грипп, имеют сезонный характер и активизируются в зимние месяцы. Они могут передаваться через кашель, чихание, контактные поверхности и воздушно-капельным путем.

Пневмония и микроплазменная инфекция являются одними из частых заболеваний в зимний . Врач-иммунолог Владислав Жемчугов объяснил различие между ними. Как известно, это два разных заболевания, которые влияют на дыхательную систему, но вызваны разными патогенами и имеют разные клинические проявления.

Микоплазменная инфекция вызывается микроорганизмами, которые носят название микоплазмы. Они являются маленькими бактериями, которые могут инфицировать верхние и нижние отделы дыхания. Симптомы микоплазменной инфекции могут быть сходными с симптомами пневмонии, но зачастую они более легкие.

Кашель, боли в груди, лихорадка и одышка могут быть характерными при микоплазменной инфекции, но обычно они проявляются менее выраженно. Также микоплазменная инфекция может сопровождаться другими симптомами, такими как боль в горле, насморк, головная боль и усталость.

Для диагностики как пневмонии, так и микоплазменной инфекции могут потребоваться лабораторные исследования, такие как рентген грудной клетки, общий анализ крови, бактериологическое исследование мокроты и другие.