Заложенный нос, чихание и слезящиеся глаза – все это характерные симптомы аллергической реакции.

Врач Анастасия Кучма поделилась полезным лайфхаком для тех, кто мучается от аллергий.

Существуют специальные фильтры, которые можно вставлять прямо в носовые ходы. Они задерживают аллергены, не пропуская их в организм, и таким образом предотвращают аллергическую реакцию. Это очень удобно и эффективно.

Фильтры изготавливаются из гипоаллергенного материала. Они комфортно размещаются в носу и не мешают дышать. Их достаточно менять 1-2 раза в неделю.

Такие фильтры можно использовать для профилактики или в качестве дополнения к медикаментозному лечению.