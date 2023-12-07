Врач поделилась лайфхаком для аллергиков: видео

Заложенный нос, чихание и слезящиеся глаза – все это характерные симптомы аллергической реакции.

Врач Анастасия Кучма поделилась полезным лайфхаком для тех, кто мучается от аллергий.

Существуют специальные фильтры, которые можно вставлять прямо в носовые ходы. Они задерживают аллергены, не пропуская их в организм, и таким образом предотвращают аллергическую реакцию. Это очень удобно и эффективно.

3 вопроса доктору о давлении: как понизить его без лекарств и какое считается нормальным

Фильтры изготавливаются из гипоаллергенного материала. Они комфортно размещаются в носу и не мешают дышать. Их достаточно менять 1-2 раза в неделю.

Такие фильтры можно использовать для профилактики или в качестве дополнения к медикаментозному лечению.

Ранее «Рамблер» рассказывал о том, какую болезнь можно определить по запаху.

Главное о здоровье
Больше новостей
Рамблер: главные новости