Женщин предупредили об опасности одной популярной предновогодней привычки

Стремление похудеть к Новому году чревато серьезными проблемами со здоровьем, в частности, с печенью и желудочно-кишечным трактом, предупредила врач-терапевт, специалист XFIT Екатерина Ладыгина. Об опасности этой популярной предновогодней привычки она рассказала женщинам в беседе с «Лентой.ру».

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Ладыгина обратила внимание на то, что быстрое снижение веса — это всегда сильный стресс для организма, что делает его уязвимым к вирусам и бактериям окружающей среды. Защитные функции организма, не привыкшего к нагрузкам и дефициту калорий, ослабевают, из-за чего обостряются хронические заболевания.

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Также, по словам Ладыгиной, при быстром похудении часто могут смещаться или опускаться внутренние органы, в первую очередь почки. Этот парный орган, как объяснила врач, поддерживается при помощи жировой капсулы и мышц, а резкая потеря веса лишает его каркаса, из-за чего почти могут опуститься на уровень таза.

Быстрое похудение может нарушить работу желудочно-кишечного тракта: ухудшить работу печени, желчного пузыря, спровоцировать образование в нем камней. Может произойти сбой и в работе кишечника, что вызовет запоры или диарею. Кроме того, быстрые диеты сопровождаются распадом большего количества жировых клеток, утилизация которых может быть замедлена. Это, в свою очередь, приводит к появлению симптомов интоксикации организма Екатерина Ладыгина врач-терапевт

Экстремально быстрое похудение также часто связано с несбалансированным питанием, что чревато дефицитными состояниями, продолжила терапевт. «Нехватка витаминов и микроэлементов отражается на качестве кожи, волос и ногтей. Она может вызвать гормональный сбой как у мужчин, так и у женщин», — отметила врач. В качестве других неприятных последствий резкой коррекции веса она выделила резкое старение, обвисание кожи лица, появление морщин.

Побочные эффекты строгих диет появляются и на психологическом уровне: у некоторых женщин развивается диетическая депрессия, снижается самооценка, повышается уровень тревоги и злости. Также резкий отказ от привычного рациона может спровоцировать тяжелую пищевую зависимость Екатерина Ладыгина врач-терапевт

В заключение Ладыгина добавила, что врачи не рекомендуют быстро снижать вес. По ее словам, лучше всего для организма — знать меру, придерживаться правильного питания все время и худеть постепенно, без стресса для здоровья.