Малышева раскрыла секрет неожиданной причины ожирения

Микрофлора кишечника может сказываться на весе человека, рассказала Елена Малышева.

В эфире передачи “Жить здорово” она рассказала, что за набор веса может отвечать неправильное соотношение бактерий, которые называются фирмикутами и бактероидами.

Первые питаются быстрыми углеводами и сахаром, а вторые – более полезной пищей. Фирмикуты требуют выпечку и сладости, из-за чего и происходит набор веса. Чтобы увеличить количество бактероидов, необходимо включить в рацион кукурузные отруби, зелень и йогурты с лактобактериями.

Малышева уточнила, что бактероиды не подают сигналы организму о том, что им необходимо съесть что-нибудь полезное. А вот фирмикуты в этом плане довольно активны, они уже могут влиять на пищевое поведение.