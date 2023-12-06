Врач рассказал о 5 антисептиках, которые мы чаще всего используем

Антисептические препараты применяются для уничтожения микробов и вирусов в ранах. О том, для чего предназначено каждое из популярных средств, пишет «Почему болит».

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Перекись водорода

Обладает антисептическим и обеззараживающим свойствами. В медицинской практике 3% раствором обрабатывают раны. Однако применение перекиси может замедлить заживление небольших ран — рекомендуется использовать этот антисептик только для промывания обширных и глубоких повреждений, включая гнойные.

«Пока вы поливаете перекись на царапину или порез, она повреждает здоровые, прилегающие к ране клетки кожи, поэтому края впоследствии заживают дольше», — предупредила терапевт, фармаколог Яна Белоусова.

Хлоргексидин

Вещество подходит для обработки маленьких повреждений кожи, например, порезов, царапин и ссадин. Хлоргексидин успешно уничтожает любые бактерии, которые находятся на поверхности раны.

«Этот универсальный антисептик нарушает проницаемость оболочек — мембран. В результате бактерии и другие вредоносные микроорганизмы гибнут, а рана преспокойно заживает самостоятельно», — пояснила доктор.

Фурацилин

Препарат фурацилин используется для наружной обработки раневых поверхностей. Он эффективен при обморожениях и ожогах, а также при дезинфекции мелких ссадин и трещин. Кроме того, фурацилин помогает размягчить старые присохшие повязки.

Йод

Йодом обрабатывают края повреждённой кожи, например, послеоперационные швы. Он обладает бактерицидным и прижигающим действием. Раствор следует наносить только вокруг раны, а не на неё саму.

Зелёнка