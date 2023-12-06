Онколог раскрыл правду о роли селена в борьбе с раком
Известный американский кардиолог доктор Аткинс назвал селен «чудо-минералом», снижающим заболеваемость раком на 40 % и смертность от онкологии на 50 %. Врач призвал раздавать его всем.
Правда ли, что микроэлемент обладает таким действием, «ФедералПресс» узнал у онколога Евгения Черемушкина.
«Тема селена актуальна с 60-х годов ХХ века. Был период, когда провели ряд работ, и после все кинулись рассказывать, что этот микроэлемент – панацея. Но в конце концов, когда сделали массу рандомизированных контролируемых, научно обоснованных исследований, никаких чудодейственных воздействий у селена не нашли», – пояснил врач.
Селен участвует в большом количестве биохимических реакций, но он не столь важен для организма, добавил Евгений Черемушкин.
Как и любой микроэлемент, употребляемый длительно в больших дозах, он может вызывать побочные эффекты – у одних возникают дерматологические проблемы, другие могут столкнуться с проблемами с простатой.