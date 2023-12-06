Онколог раскрыл правду о роли селена в борьбе с раком

«Тема селена актуальна с 60-х годов ХХ века. Был период, когда провели ряд работ, и после все кинулись рассказывать, что этот микроэлемент – панацея. Но в конце концов, когда сделали массу рандомизированных контролируемых, научно обоснованных исследований, никаких чудодейственных воздействий у селена не нашли», – пояснил врач.