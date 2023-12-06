Диетолог предупредил, кому стоит отказаться от острой пищи

Диетолог Садыков предупредил, кому стоит отказаться от острой пищи
Некоторые должны проявить особую осторожность при употреблении острой пищи, считает диетолог Рустем Садыков.
В беседе со “Спортом экспресс” он рассказал, что люди, страдающие от изжоги, кислотного рефлюкса, гастрита, язв и воспалительных заболеваний кишечника, должны минимизировать употребление пикантной пищи.
Врач также отметил, что от острых продуктов стоит отказаться и тем, кто болеет псориазом, экземами, гемофилией и желчекаменной болезнью. Садыков подчеркнул, что при наличии этих проблем стоит либо совсем исключить острое, либо употреблять его с особой осторожностью.
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