Диетолог предупредил, кому стоит отказаться от острой пищи

Некоторые должны проявить особую осторожность при употреблении острой пищи, считает диетолог Рустем Садыков.

© pxhere

В беседе со “Спортом экспресс” он рассказал, что люди, страдающие от изжоги, кислотного рефлюкса, гастрита, язв и воспалительных заболеваний кишечника, должны минимизировать употребление пикантной пищи.

Врач также отметил, что от острых продуктов стоит отказаться и тем, кто болеет псориазом, экземами, гемофилией и желчекаменной болезнью. Садыков подчеркнул, что при наличии этих проблем стоит либо совсем исключить острое, либо употреблять его с особой осторожностью.