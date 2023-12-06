7 неочевидных признаков депрессии

Депрессия – сложное состояние, которое у каждого человека проявляется по-разному. Хотя существуют некоторые основные закономерности, говорящие о развитии депрессии, есть и симптомы, которые обычно остаются незамеченными.

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Разум каждого человека чрезвычайно сложен, поэтому любые рассуждения о нём всегда терпят неудачу. Вот почему, когда мы говорим, например, о симптомах депрессии, они не всегда укладываются в типовой список. Существуют установки, состояния и модели поведения, которые, казалось бы, не имеют ничего общего с этой проблемой, но на самом деле действительно связаны с ней.

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Депрессия имеет разные способы проявления, разную интенсивность и разную динамику. Не каждый, кто проливает слёзы, находится в депрессии, и не каждый, кто часто улыбается, счастлив. Вот почему это не всегда очевидное состояние.

«Депрессия — это тюрьма, в которой вы одновременно и узник, и жестокий тюремщик» — австралийский психолог и писательница Дорти Роу.

Есть некоторые симптомы депрессии, которые часто остаются незамеченными. Дело не в том, что тот, кто их проявляет, обязательно находится в депрессии. Это просто признаки, указывающие на существование проблемы, но которые необходимо оценивать в совокупности и в контексте.

Сегодня мы рассмотрим семь из них.

1. Физический дискомфорт, не связанный с болезнью

Речь идёт о мышечных болях, возникающих внезапно и без определённой причины, мигренях, частых расстройствах желудка, внезапных головокружениях и подобных недомоганиях. Вы идёте к врачу, и он не находит в вашем организме ничего не нормального. Но дискомфорт не перестаёт появляться.

Также возможно, что физического дискомфорта как такового нет, но у вас есть определённое подозрение, что с вашим здоровьем что-то не так. У вас во рту язва, и вам приходит в голову, что это может быть лейкемия. Или ваше сердце бьётся очень сильно, и что-то подсказывает вам, что это может быть началом проблемы с сердцем.

2. Отменена или перенос встречи с другими людьми

Внезапно вы оглядываетесь назад и понимаете, что с некоторых пор откладываете все виды взаимодействия с обществом. Вы оправдываете это тем, что заняты или просто не хотите выходить на улицу.

Правда в том, что ваши встречи с другими людьми сокращаются без вашего явного намерения сделать это. На самом деле вы не чувствуете, что изолируете себя от других, а скорее думаете, что слишком устали, чтобы выходить на улицу, или просто есть другие вещи, которые привлекают ваше внимание.

3. Медленное движение

Это один из тех симптомов депрессии, который часто остаётся незамеченным. Мозг депрессивного человека работает иначе, чем мозг спокойного или счастливого человека. В итоге это сказывается на двигательных навыках и движения замедляются.

Иногда даже кажется, будто человек движется как при замедленной съёмке. Также требуется немного больше времени, чтобы реагировать на внешние раздражители. Если вы с ним разговариваете, он как будто продолжает размышлять над тем, что вы сказали, прежде чем ответить вам.

4. Обострения атопического дерматита

Наука ещё не установила чёткую связь между атопическим дерматитом и депрессией. Однако исследование, проведённое в Университете Висконсина (США), установило, что эта проблема обычно возникает у депрессивных людей.

Атопический дерматит характеризуется появлением на коже экземы, вызывающей зуд и боль. До сих пор точно не известно, что вызывает эту проблему. Несмотря на это, это заболевание часто ассоциируется с душевным состоянием человека.

5. «Зависание» у телевизора

Слишком много времени у телевизора, за компьютером или за мобильным телефоном могут быть симптомами депрессии. В итоге у вас возникают постоянные и более или менее навязчивые отношения с экраном. Это как способ изолировать себя.

Люди, которые слишком много смотрят телевизор, часто хотят «не думать». Они пытаются отвлечься или уйти от реальности. Когда вы проводите слишком много времени перед экраном, вы можете стать очень эгоцентричным и не иметь связи с тем, что вас окружает.

6. Отсутствие сексуального влечения

Когда наблюдается отсутствие сексуального влечения и это длится длительное время, вполне возможно, что назревает депрессия. Однако эти данные необходимо тщательно оценивать. Одно не влечёт автоматически за собой другое.

Фактором, который следует учитывать — нормальный или обычный уровень сексуального влечения. Если оно упадёт ниже этого предела и останется там, что-то точно не в порядке. Людям, находящимся в депрессии, часто бывает очень трудно придерживаться эротических взглядов и поведения.

7. Частый допуск ошибок

Когда есть депрессия, ум работает медленнее. Очень часто возникают трудности с концентрацией внимания, организацией идей и планированием деятельности. Вот почему люди в депрессии обычно совершают много мелких ошибок в своей повседневной жизни.

Эти ошибки связаны, среди прочего, с забывчивостью, путаницей в простых вопросах, отвлекающими факторами и трудностями в обучении. Как будто этот человек не полностью присутствует здесь и сейчас.