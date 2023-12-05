Врач развеял популярный миф о лечении импотенции

Уролог, сексолог, доктор медицинских наук Александр Лубенников рассказал, что часто молодые пациенты просят его перевязать им вену на половом члене для улучшения эрекции, однако этот метод не настолько действенный, как принято думать. Миф об эффективности этого способа лечения импотенции он развеял в своем Telegram-канале.

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Лубенников объяснил, что причиной проблем с потенцией может быть усиленный отток крови от гениталий во время эрекции. Эту патологию, по его словам, чаще выявляют у молодых мужчин, и некоторые врачи коммерциализируют этот диагноз, предлагая ненужные манипуляции.

Уролог отметил, что для точной диагностики расстройства необходимо проводить компьютерную томографию (КТ) полового члена с созданием искусственной эрекции. Для этого пациенту делают укол специального препарата, а после вводят контрастное вещество.

Далеко не при всех вариантах повышенного венозного оттока поможет операция по перевязке вен. Причем операцию можно проводить только при контроле с помощью КТ Александр Лубенников уролог, сексолог, доктор медицинских наук

К тому же, предупредил врач, хороший результат после перевязки вены на половом органе можно ожидать лишь в половине случаев. В связи с этим Лубенников призвал пациентов, которым рекомендуют подобную операцию, обязательно обратиться за консультацией к еще одному специалисту, чтобы узнать второе мнение.