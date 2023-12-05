Врач перечислил причины возникновения варикоза

Варикоз – многофакторное заболевание, уверен доктор медицинских наук Хуршед Абдувосидов.

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В беседе с Life.ru он рассказал, что питание не сказывается на развитии болезни.

А вот лишний вес уже может усугубить болезнь, однако самостоятельным фактором, вызывающим варикоз вен, он не является. Врач отметил, что за появление гиподинамии, понижению активности, ответственна урбанизация. Она может быть причиной, по которой возникает варикоз.

Абдувосидов развеял миф, что от варикоза страдают только женщины, заболеванию подвержены и мужчины.

Эксперт заключил, что есть исследования, которые доказывают, что на появление варикоза во многом влияет наследственная предрасположенность.