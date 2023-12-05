Болит косточка на ноге: причины, что делать, лечение и профилактика

Рассказываем, как она образуется и что делать при болях.

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«Косточка на стопе является распространённой проблемой, особенно у молодых женщин. Такая деформация не появляется самостоятельно. Это результат другой патологии — распластанности переднего отдела стопы или, говоря более научным языком, поперечного плоскостопия».

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В этой статье поговорим о том, что приводит к формированию «косточки» большого пальца ноги, как справляться с болью, а также о способах лечения, предупреждения возникновения и почему «косточка» называется именно так.

Почему появляется косточка на ноге

Hallux Valgus — вальгусная деформация большого пальца стопы, которая также называется «косточка». Это обиходное название, так как зачастую беспокоит именно визуальное увеличение сустава большого пальца ноги, которое сопровождается ощущением дискомфорта, тупой и острой боли в области самого пальца и всей стопы.

Если потрогать «шишку», то окажется, что она костной плотности и может быть горячей. Это будет свидетельствовать о наличии либо сильного трения со стороны обуви, либо воспаления, которое затронуло сустав и/или околосуставные ткани.

В основе механизма возникновения и развития большинства заболеваний переднего отдела стопы лежит слабость мышц, связок и суставов ступней. Все эти изменения имеют как наследственное происхождение, так и приобретённое в течение жизни.

Одной из самых распространённых причин является увеличение нагрузки на всю опорно-двигательную систему, например, в результате появления избыточной массы тела.

Также нагрузку на стопы увеличивают:

Все эти факторы увеличивают давление на ноги, в результате чего мышцы и связки, формирующие своды стопы, перенапрягаются, устают и распластываются. При этом увеличивается размер ноги, нарушается правильный процесс биомеханики шага, а все кости, мышцы и связки адаптируются, изменяя положение, степень натяжения и форму.

Возможные причины боли

Нас интересует сустав большого пальца стопы, который состоит из двух костей: первой предплюсневой кости (средняя часть стопы) и фаланги первого пальца. При распластывании переднего отдела стопы первая плюсневая кость стремится отклониться от своего правильного анатомичного положения к внутренней стороне. Фаланга пальца при этом отклоняется кнаружи.

Собственно, само медицинское название заболевания отражает его суть. Первый палец стопы по-латински называется Hallux, а отклонение к наружной стороне – Valgus. В результате отклонения первой плюсневой кости сустав, соединяющий предплюсну с фалангой, оказывается в наиболее отдалённом от своего нормального положения месте. При этом он может вступать в трение с обувью и воспаляться.

Результатом такого воспаления может стать увеличение капсулы и самого сустава, что будет проявляться ростом «косточки». Воспаление в суставе в комплексе с изменением положения костей могут являться причиной артрозов, то есть ограничения движения сустава, сопровождающегося болью.

Некоторые патологии могут маскироваться под «косточку». Например, в результате отложения кристаллов урата натрия при подагре возникает острая боль, воспаление сустава первого пальца, каждый шаг становится мучительным.

Понять, является ли боль в суставе результатом обострения подагры, помогает лабораторный анализ содержания в организме мочевой кислоты. При подагре она значительно повышена.

Похожая картина и при ревматоидном артрите. В воспалительный процесс вовлекается сустав большого пальца стопы, что приводит к появлению болей и ограничению движений ступни.

Помимо вышеперечисленных патологий, к формированию деформации стопы могут приводить перенесённые травмы. Они существенно влияют на сформировавшуюся биомеханику походки. Поэтому особенно тщательно беречь ноги нужно в самом важном возрасте – детстве.

Диагностика и лечение

Понять, есть ли у человека патология стопы, можно с помощью нескольких способов. Они отличаются друг от друга сложностью и нагрузкой для организма, но направлены на одно и то же – выявление степени распластывания переднего отдела стопы и отклонения первого пальца от правильной для него оси.

Самыми безопасными являются плантоскопия или плантография. Оба метода позволяют выявить патологию и определить приблизительную степень отклонения.

«Золотым стандартом» диагностики плоскостопия и hallux valgus является рентгенография стопы в двух проекциях. Рентгеновский снимок несёт в себе некоторую лучевую нагрузку, но при этом с высокой точностью позволяет определить высоту продольного свода, степень распластывания переднего отдела стопы и отклонения пальца кнаружи. Важен каждый градус, и врач-рентгенолог измеряет степень отклонения по специальным точкам, определяемым с помощью снимка.

Для определения воспаления в области сустава используют осмотр, пальпацию, реже лабораторные данные, МРТ, КТ или УЗИ. К дополнительным методам диагностики прибегают, если диагноз вызывает сомнение или требуется уточнение для коррекции назначенного лечения.

Методики и способы борьбы с косточкой на ноге делятся на два типа: безоперационные и оперативные. Первые включают в себя борьбу с воспалением сустава (зачастую применяются нестероидные противовоспалительные препараты) и восстановление арочного положения сводов стопы с помощью ортопедических элементов (ортезирование стопы специальными ортопедическими стельками).

Оперативные методы заключаются в исправлении костей путём их распиливания и фиксации с помощью металлических элементов. Полное восстановление после операции зависит от методики, однако занимает не менее нескольких месяцев.

При выборе любого варианта лечения рекомендуется посоветоваться с врачом, чтобы выбрать максимально подходящую тактику и способы лечения.

Оба варианта лечения подразумевают, что необходимо укрепление мышц и связок стопы с помощью упражнений. Они позволяют укреплять анатомические элементы, составляющие своды стопы, и поддерживать их в правильном положении.

Самопомощь и профилактика

Для предупреждения возникновения hallux valgus врачи советуют поддерживать оптимальный индекс массы тела, укреплять связки стопы.

При выборе обуви стоит обращать внимание на широкий передний отдел, наличие гибкой амортизирующей подошвы, возможность регулировать высоту свода (шнуровка или липучка), устойчивый задник и небольшой каблучок (1,5-2 см) для наиболее правильного распределения нагрузки по стопе.

Дополнительно рекомендуются:

самомассаж стоп;

практика контрастного душа и воздействие на рефлекторные точки стопы с помощью ортопедического коврика;

ходьба босыми стопами по естественным неровностям вроде морской гальки, камешков, свежескошенной травы;

использование специальных профилактических стелек (по назначению врача).

Когда обратиться за медицинской помощью

Обратиться к врачу лучше всего до появления выраженных болей в ногах, когда речь уже может идти сразу об оперативном лечении. Попасть на приём к ортопеду можно в поликлинику, к которой человек прикреплён. В некоторых случаях функцию ортопеда выполняет врач-хирург.